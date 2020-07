Il CdS vota la panchina: Mertens entra col piglio giusto

Ecco i voti de Il Corriere dello Sport sulla panchina azzurra. Sufficienza per Lobotka, Maksimovic e Lozano che non hanno creato particolari grattacapi alla retroguardia capitolina. Molto bene invece Mertens, sempre nel vivo della manovra offensiva e pronto a colpire. Senza voto invece per Elmas che negli ultimi minuti ha semplicemente tenuto la posizione per far rifiatare un esausto Fabian.

Maksimovic (19’ st) 6

Conferma la crescita di questa stagione.

Elmas (41’ st) sv

Contribuisce a gestire la vittoria nel finale.

Lobotka (25’ st) 6

Ha dato ritmo in mezzo al campo in un momento delicato.

Lozano (25’ st) 6

Ha un’occasione anche lui per andare in gol.

Mertens (19’ st) 6,5

Entra bene e vivacizza il gioco offensivo del Napoli. Nel finale ha il pallone del terzo gol, ma Lopez si oppone.