Saurini: “Callejon? Lo terrei a occhi chiusi, per il Napoli è importantissimo”

Giampaolo Saurini, ex allenatore Napoli primavera, é intervenuto su radio sportiva, ecco le sue parole: “Ancelotti? Probabilmente nell’ambiente Napoli non aveva trovato le condizioni e le misure giuste per poter fare bene, ma resta un grande del calcio. Napoli? Società sana, con i conti a posto e che non ha risentito dell’effetto post covid. Callejon? Lo terrei a occhi chiusi, il Napoli perderebbe un pezzo importantissimo. Diamo merito a Gattuso di aver rigenerato questa squadra, ha fatto un grande lavoro e non era facile riportarli a certi livelli. Per il posto in Champions penso non ci sia più niente da fare perché l’Atalanta sta facendo un campionato strepitoso.”