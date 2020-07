Importanti novità per quanto riguarda il mercato della neo promossa in serie B femminile Pomigliano. Dopo aver praticamente chiuso per Emanuela Schioppo dal Napoli di Lello Carlino, sempre dal club azzurro è in fase avanzata anche l’arrivo del portiere classe ’99 Alessia Parnoffi. Manca poco per quanto importante doppio colpo per la compagine granata.

Fonte: tuttocalciofemminile.com