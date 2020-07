Il Mattino vota l’attacco: Lorenzo Insigne si (ri)prende la scena

Ecco i voti de Il Mattino per l’attacco partenopeo. Insigne si riprende le luci della ribalta, riscattando la prova opaca di Bergamo. Stessa cosa per Callejon, oltre al goal, continui inserimenti alle spalle della coppia centrale giallorossa. Milik invece ha avuto un solo acuto, la traversa colpita di testa a botta sicura, per il resto sacrificio per il 99 azzurro.

6,5 CALLEJON

Galleggia sulla linea del fuorigioco con tempismo e colpisce Pau Lopez nel gol dell’1-0 Spreca un’occasione enorme creata per lui da Insigne al 26’. Bravo a mettere in difficoltà Ibanez che non legge mai il suo movimento, mentre contiene bene Spinazzola in prima battuta. Incredibile quello che spreca dopo la traversa di Milik.

6 MILIK

Nella morsa dei tre centrali della Roma, si vede nella prima mezz’ora più per la capacità di pressing che per una concreta fase offensiva. Poi, su un cross di Mario Rui si materializza alle spalle dei centrali e stacca meravigliosamente di testa, con la traversa che lo blocca. Troppi, al solito, i suoi passaggi a vuoto.

7 INSIGNE

Un gol all’Insigne. Parabola a giro di destro. Imprendibile. Difende largo e attacca rientrando verso l’interno per impostare e scattare in profondità. Prima Pellegrini, poi Mancini cercano di arginarne l’azione. Costruisce una giocata dopo l’altra, diventa imprendibile per Mancini, con il raddoppio di Pellegrini e Veretout spesso tardivo.