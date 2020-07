SERIE A, Inter-Bologna: 1-0. Con Lukaku, nerazzurri dominanti nella prima metà del primo tempo

Primo tempo. 17′, Sansone e De Vrij all’uno contro uno laterale, destro. Para Handanovic. 22′, gol dell’Inter. Traversone di Young dalla sinistra. Splendido colpo di testa di Lautaro. Palo. Lukaku ribatte in rete. 28′, corre Young sulla linea laterale. Riceve e controlla, di esterno destro, un difficile pallone volante. All’uno contro uno, salta in tunnel Tomiyasu. Si accentra e tira sul secondo. Devia Skorupski, in angolo. Azione eccellente, da applausi. 32′, Lautaro fa scorrere in avanti un pallone verticale. Difende la palla con il corpo, contro Danilo. Ma quando calcia verso la porta, è provvidenziale l’intervento dello stesso centrale rossoblù. Che mura il suo destro. 34′, insistita e travolgente azione di Orsolini. Che si accentra dalla fascia e tira basso. Handanovic para di piede. 38′, ancora Orsolini. Si destreggia nell’area dell’Inter. Il suo cross è respinto in angolo da Handanovic. Prima metà del primo tempo, tutta dell’Inter. Nella seconda metà, è uscito il Bologna.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Schouten, Dominguez, Soriano; Orsolini, Barrow, Sansone. All. Mihajlovic

Marcatore: 22′ Lukaku

Ammoniti: Danilo (B), Bastoni (I)