Mercoledì 8 Luglio alle ore 19,30, presso lo stadio “L. Ferraris”, si giocherà Genoa-Napoli, per il classico testa-coda del campionato valevole per la trentunesima giornata. In vista della gara in Liguria, pericolo giallo per i tecnici Nicola e Gattuso.

Diffidati

Genoa – Zapata, Ghiglione, Cassata Pandev e Favilli

Napoli – Koulibaly, Demme, Zielinski, Milik e Mertens

La Redazione