Serie A ,30° giornata: La Samp vince facile. L’Udinese beffata all’ultimo!

Terminate le gare delle 19 :30 valide per il 30° turno di Serie A:

La Sampdoria vince facile sulla SPAL,che vede sempre più la B. I blucerchiati si portano in vantaggio con Linetty .Gabbiadini firma il raddoppio a fine primo tempo , e sempre Linetty nel recupero sigilla il match.Al Friuli l’Udinese viene beffatto all’ultimo secondo. Dopo un doppio vantaggio con Fofana e Lasagna, Pandev accorcia le distanze. Allo scadere rigore per il Genoa ,dopo intervento VAR. Dal dischetto Pinamonti si fa respingere il tiro , ma il portiere non trattiene e l’attaccante può controribattere in rete. Vittoria importante in fondo alla classifica con il Brescia che supera per 2-0 il Verona. Il tutto nella ripresa con le reti di Papetti e Donnarumma.Vittoria in trasferta per la Fiorentina a Parma. La gara si decide tutta sul dischetto. I viola due volte con Pulgar dagli undici metri.Kucka per gli emiliani ,sempre su rigore. Vittoria anche per l’Atalanta ,che non si ferma più.Passa a Cagliari con una rete di Muriel su rigore.

Cagliari-Atalanta 0-1

Brescia-Verona 2-0

Parma-Fiorentina 1-2

Sampdoria-SPAL 3-0

Udinese-Genoa 2-2