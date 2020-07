Scozzafava: “Il Barcellona si può battere ora. Per Gattuso la rosa é al 70%”

Monica Scozzafava, giornalista corriere del mezzogiorno, é intervenuta su Radio Sportiva, ecco le sue parole: “Insigne ora parla da vero capitano, ha fatto autocritica dicendo che forse hanno ancora bisogno di essere messi sotto pressione e Ancelotti non ha questo stile di allenamento. Anche prima del ko con l’Atalanta il distacco era ampio, non credo ci fossero reali aspettative di rimonta, la sconfitta lascia strascichi ma ora c’è la possibilità di concentrarsi sull’appuntamento contro il Barcellona. Anche l’appuntamento dell’8 agosto in Champions contro il Barcellona è un sogno ma forse oggi è più realistico. La squadra di Gattuso ha più chance oggi di mesi fa perché ha ritrovato spirito, una sua anima, una dignità. L’ossatura c’è lo ha detto Gattuso che al 70% la rosa è fatta tra gennaio, chi è stato preso ma non è ancor arrivato – vedi Petagna – e obiettivi quasi raggiunti come Osimhen, resta da vedere se arriverà il salto di qualità“.