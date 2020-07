Paulo Fonseca: “La Roma non è stanca e certe scelte le ho fatte in vista di Napoli”

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca, ieri in conferenza stampa, ha analizzato il momento della squadra, incassando la fiducia del presidente Pallotta in vista del match di questa sera contro il Napoli. “Le vicende societarie? Non stanno influenzando le prestazioni sul campo. Contro l’Udinese non eravamo stanchi, semplicemente non si sono lette al meglio certe mosse ed eravamo in inferiorità numerica. Le scelte di formazioni le ho fatte in funzione del Napoli, gli azzurri sono diversi dalla sfida dell’andata, più forti, perciò non sarà una sfida facile. L’obiettivo è comunque fare bene al San Paolo”.

La Redazione