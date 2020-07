Gerard Lopez (pres. Lille): “Osimhen a Napoli diventerà una star”

Il presidente del Lille Gerard Lopez torna a parlare di mercato e di Victor Osimhen. Il nigeriano che sembra a un passo dal Napoli: «Abbiamo ricevuto tante offerte per lui e ne abbiamo parlato molto. Con il suo entourage andiamo molto d’accordo. Mi ha chiesto cosa ne pensassi e gli ho detto quale. A mio parere, potrebbe essere per lui la scelta migliore per lo stile di gioco, la società e l’allenatore che ci sono» ha detto il numero uno del club francese.

«Il Napoli è appena sotto la Juventus o il Barcellona. Ma lo considero alla pari di squadre come l’Atletico Madrid» ha continuato Lopez nelle parole rilasciate a La Voix Du Nord. «Se ci andrà, diventerà una super star in azzurro. Vivere Napoli da calciatore, averla ai tuoi piedi deve essere incredibile. E Osimhen ha tutte le qualità per sopportare il peso della maglia azzurra». Fonte: Il Mattino