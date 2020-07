Osimhen-Gabriel, domani possibili contatti telefonici Napoli-Lille

Il Napoli e il Lille, una storia di mercato nata lo scorso anno con Pepè, non andò bene, ma si prosegue anche questa sessione con il doppio filo Osimhen-Gabriel Magalhaes. Per la punta nigeriana, ci siamo per gli accordi, guadagnerà 2,5 milioni per i prossimi 5 anni, 60 milioni il costo della trattativa, soprattutto rimasto incantato dalla città e dal progetto. Per il difensore brasiliano, ci sono buone possibilità, il costo sarebbe 25 milioni per un complessivo di 80. Domani ci potrebbe essere un contatto tra i presidenti De Laurentiis e Lopez, con l’obiettivo di chiudere l’operazione. L’ottimismo c’è ed è evidente.

Fonte: Gazzetta dello Sport