Napoli/Roma, una chance per Lozano che farebbe guardare al futuro

Si gioca ogni 3 giorni e il clima non è dei più favorevoli. Rino Gattuso opererà di turnover. E ciò dovrebbe toccare tutti. Stando a quanto si legge su Tuttosport, stasera, almeno inizialmente potrebbe essere addirittura il capitano Lorenzo Insigne a partire dalla panchina, in modo da dar spazio a Lozano. “Il messicano potrebbe giocare una partita da titolare e sarebbe la seconda da quando c’è Gattuso, dopo Napoli-Perugia di Coppa Italia. Lozano è stato l’unico a Bergamo che ha provato a invertire l’andamento di un match che gli orobici hanno vinto quasi per inerzia e Ringhio lo sta gratificando utilizzandolo sempre più spesso”. Per El Chucky la partenza sembrava scontata, invece ora non è da escludere un sorprendente dietrofront. Già stasera potrebbe avere un’ulteriore chance. Prosegue il quotidiano piemontese: “Oggi potrebbe essere lanciato nuovamente nella mischia a gara in corso e mercoledì – in casa del Genoa – dovrebbe avere una maglia da titolare. Se farà un finale di stagione degno della reputazione che aveva in Olanda, è probabile che il Napoli decida di non venderlo più”.