Napoli/Roma: il campo, il possibile aggancio ed il mercato

Napoli, un successo stasera e sarebbe proprio la Roma ad essere agganciata. Una gara che negli ultimi anni, in quel di Fuorigrotta non è stata mai facile. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta. Gattuso attende una reazione immediata e ha spronato il gruppo subito dopo il ko con l’Atalanta; momento delicato in casa giallorossa per il tecnico Fonseca difeso dal presidente Pallotta. «Il futuro di Paulo Fonseca non è in dubbio. Ha il mio pieno sostegno. Forza Roma», il post su Twitter del presidente della Roma. Tra Napoli e Roma anche questioni di mercato. Milik interessa la squadra della capitale, al Napoli invece piace Under che stasera dovrebbe partire dalla panchina. Le due situazioni potrebbero anche intrecciarsi in una trattativa tra i club, l’esterno d’attacco giallorosso, infatti, è tra quelli seguiti per il dopo Callejon, mentre Milik che non ha rinnovato andrà via alla fine della stagione.

Il Mattino