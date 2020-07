Morabito: “Milik alla Juve o all’Atletico, escludo il Tottenham”

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, Vincenzo Morabito, intermediario: “Il campionato termina con Napoli-Lazio e Juventus-Roma. Come nel 1973 quando lo scudetto andò alla Juventus. È giusto lottare in ogni partita. Per vincere uno scudetto devi essere il migliore di tutti. Cavani ha rifiutato l’offerta dell’Inter perché è convinto di andare all’Atletico Madrid, sua prima scelta. Ma può esserci la possibilità che vada a Barcellona. E Milik all’Atletico. O alla Juventus. Milik al Tottenham mi sembra complicato. Hanno l’attaccante inglese più forte del campionato. Andrebbe a fare la riserva di Kane. Questo mercato si sta delineando in una certa maniera: scambi, plusvalenze. Vanno messi a posto i bilanci. Le plusvalenze sono un’arma a doppio taglio. Ci sono costi da ammortizzare. Risolvi il problema oggi. Ma lo rimandi a domani. Immobile al Napoli? Ci hanno provato, ma è una pista impossibile. Ciro ha trovato la sua dimensione alla Lazio. Con Simone Inzaghi è libero di esprimersi come vuole. Non vuole giocatori fortissimi dietro. E questo può essere un problema. Vorrebbe giocarle tutte, è diventato l’idolo dei tifosi. Il Napoli avrebbe dovuto prenderlo prima della Lazio, facendo un ottimo affare. Osimhen è un rischio? Sono tanti i soldi spesi per lui. E’ un giocatore che vale. Ha grandissimi doti. Ma i soldi spesi sono tanti. Alcuni club inglesi, tedeschi e qualcuno italiano, aspetteranno perché è inutile inseguire giocatori adesso. Quando gli stessi potresti pagarli meno. C’è da attendere, ma magari il Napoli avrà avuto paura di qualche inserimento, che non mi risulta. Speriamo che vada a buon fine. Lozano è stato un acquisto voluto da Ancelotti. Non aveva molto senso. Magari in un Napoli diverso. Scudetto? Dico al 90% la Juventus e 10% la Lazio. Prima del Covid i miei dati erano l’opposto“.

Fonte. Radio Punto Nuovo