Mertens: “Con la Roma non sarà una scampagnata”

Dries Mertens ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino:

In questo mese di campionato, cosa c’è da aspettarsi?

«Certo, ci sono nove partite e servono anche per arrivare al meglio alla gara con il Barcellona. Ma non solo. In soli cinque mesi di lavoro siamo cambiati, continuando a lavorare come abbiamo fatto fino ad adesso, possiamo credere ancora. Io per questo sono rimasto, credo in questo progetto e sono certo che ho fatto la cosa giusta».

Le capita, qualche volta, di avere un rimpianto per lo scudetto perso con 91 punti

«Non sarebbe giusto, è il passato e ora bisogna pensare a quello che ci attende».

Sarri pensa che sia stato perso nel chiuso dell’albergo di Firenze.

«No, non l’abbiamo perso lì. Penso che dopo la vittoria con la Juventus abbiamo creduto troppo che fosse finita lì. E invece non era finita ancora».

La Roma mica c’è il rischio, come dice Gattuso, di una scampagnata?

«Non sarà così. Giocheremo concentrati, determinati, provando a riprendere il cammino di vittorie che abbiamo interrotto mercoledì. La mentalità si costruisce vincendo. E noi non vogliamo fermarci». Fonte: Il Mattino