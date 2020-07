Mertens: “Champions? Il Barcellona si può battere. Tifosi? Mancano molto”

Dries Mertens intervistato da Il Mattino, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

Questa Champions con la formula della final eight stuzzica in modo particolare, non trova?

«Certo, con la partita secca sarà tutto possibile. Ma prima abbiamo la gara con il Barcellona. E sappiamo bene che difficoltà ci attendono. Ma siamo fiduciosi, sappiamo il nostro valore, così come sappiamo bene chi avremo di fronte. Noi il turno lo vogliamo passare, nella gara di andata abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con loro. Quindi tutto è possibile».

Preferirebbe giocare con o senza tifosi al Camp Nou?

«In uno stadio come quello un calciatore vuole sempre vedere gli spalti pieni. I tifosi sono importanti e a me giocare in uno stadio vuoto non piace. Però è chiaro che dobbiamo già essere contenti così, ripartire era la cosa più importante anche se il prezzo da pagare è quello di scendere in campo a porte chiuse. Ed è stata la scelta giusta quella di riprendere i campionati e le coppe». Fonte: Il Mattino