Il Benevento sta pensando a Mandzukic per la prossima Serie A

L’ex calciatore della Juventus, Mario Mandzukic rescinde il proprio contratto con l‘Al Duhail. Lo comunica lo stesso giocatore croato, con un tweet sul proprio profilo: “Ho raggiunto un accordo con il management dell’Al Duhail per risolvere il mio contratto di comune accordo. Apprezzo la fiducia e l’ospitalità che ho ricevuto in Qatar e auguro il meglio al club e al team in futuro”.

Sul centravanti si sarebbe inserito il Benevento alla ricerca del grande colpo per la prossima Serie A. I sanniti hanno già chiuso le operazioni Loic Remy, ma continuano a monitorare Llorente e Sturridge. Ma il club di Oreste Vigorito non è il solo a essersi interessato a Mandzukic. Anche in Premier League e Bundesliga ci sono estimatori del croato.