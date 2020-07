Insigne: “ADL? Confronto autentico e leale, qualche scontro è normale”

«Non ho mai pensato di andar via. Giocare nella propria città è il sogno di chiunque. Non dipende, certo, soltanto da me. Vediamo cosa dice De Laurentiis. Sono tranquillo, ho altri due anni di contratto». Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, vuole un futuro ancora a tinte azzurre.

«Non c’è un problema di questo tipo, se vuole sono qui – aggiunge il 29enne napoletano al Corriere della Sera – Tra noi c’è un confronto autentico e leale. Con qualche scontro, ma come è normale che sia». Fonte: Il Mattino