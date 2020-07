Liga: Real Madrid in fuga verso il titolo grazie a capitan Ramos

Ore 14:00

Athletic Bilbao-Real Madrid 0-1 Ramos (R) rig. 73′

Ore 17:00

Espanyol-Leganés 0-1 J. Silva (L) 53′

Ore 19:30

Osasuna-Getafe 0-0

Athletic Bilbao-Real Madrid. Prima occasione al 4′ col diagonale largo di un soffio di Benzema, al 10′ Inaki Williams parte in velocità e arrivato in area calcia trovando però l’opposizione di un difensore merengue. Al 22′ Asensio crossa per Rodrygo che di testa sfiora la traversa. Nel finale di tempo il match non si sblocca così al duplice fischio squadre a riposo a reti inviolate. Nella ripresa l’arbitro assegna un calcio di rigore in favore del Real Madrid che lo specialista Sergio Ramos trasforma con grande destrezza, nel finale di gara non arriva la replica dei rojiblancos così al triplice fischio madridisti momentaneamente a +7 sul Barça impegnato questa sera alle 22:00.

Espanyol-Leganés. Dopo una iniziale fase di studio la prima emozione arriva al 22′ col colpo di testa di Bernardo respinto dall’ottimo Cuellar, nel finale di tempo il punteggio non si sblocca così al duplice fischio le squadra si dirigono verso gli spogliatoi senza goal. Nei secondi 45 minuti arriva il vantaggio pepinero con la precisa rasoiata di Jonathan Silva che riceve da Ruben Perez e sigla l’1-0. Al 71′ arriva il pareggio dei padroni di casa con De Tomas ma l’arbitro annulla la rete per offside. Nel finale non arriva la replica dell’Espanyol così al triplice fischio il Leganés conquista la vittoria.

Osasuna-Getafe. Al minuto 11 arriva il primo pericolo col missile di Barja alto di un soffio, al 25′ Cucu cerca gloria personale calciando a giro mancando il bersaglio non di molto. Nel finale di tempo nessuna delle due squadre riesce a sbloccare il punteggio così al duplice fischio si va a riposo a reti bianche. Nel secondo tempo sugli sviluppi id un corner Oier anticipa tutti in area e con un colpo di testa sfiora la traversa, al 65′ Barja si presenta in area e calcia a botta sicura verso l’angolino trovando però Soria in grande spolvero, nel finale di gara la sfida non si sblocca così al triplice fischio la contesa termina 0-0.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in meno

Real Madrid 77-Barcellona 70-Atletico Madrid 62-Siviglia 57-Villarreal 54-Getafe 53-Real Sociedad 50-Athletic Bilbao 48-Valencia 47-Granada 47-Osasuna 45-Levante 42-Valladolid 39-Betis 38-Eibar 35-Alavés 35-Celta Vigo 35-Mallorca 29-Leganés 28-Espanyol 24

A cura di Emilio Quintieri