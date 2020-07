Il Napoli femminile ingaggia Eleonora, bomber sexy e social

Un attaccante da 200 mila follower. Eleonora Goldoni, 24 anni, è il primo colpo che il presidente Carlino è pronto a chiudere per la serie A appena conquistata con il Napoli Femminile. Prima di approdare all’Inter, dove ha giocato nell’ultima stagione, infatti, la Goldoni è stata nel 2009 si iscritta alla East Tennessee State University di Johnson City, nel Tennessee, entrando a far parte della squadra di calcio universitario femminile nella Division I, Southern Conferenced, della National Collegiate Athletic Association, dove ha giocato fino all’estate 2019, quando è stata acquistata dall’Inter. Con Napoli ha un legame speciale perché lo scorso anno ha partecipato alle Universiadi con la Nazionale universitaria femminile collezionando accumulato 3 gol in 4 presenze. Popolarissima sui social per le sue foto da calciatrice e da modella.

Fonte: Il Mattino