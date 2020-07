[Formazioni] Napoli/Roma, Manolas e Milik dal primo minuto. Fonseca rilancia Pau Lopez

Questa sera allo stadio San Paolo, fischio d’inizio alle ore 21,45, si giocherà il derby del Sole Napoli-Roma per la trentesima giornata. Per la squadra azzurra, occasione di riscatto, dopo la sconfitta di Bergamo, con tre novità rispetto alla sfida contro gli orobici. Manolas al posto di Maksimovic, Callejon al posto di Politano e Milik per Mertens. Scalpitano Hysaj a sinistra, Elmas a centrocampo e lo stesso Lozano. I giallorossi effettueranno diversi campi, convocati Pau Lopez e Zaniolo. Mentre rientreranno dalla squalifica Veretout e Pellegrini, con Dzeko in avanti. Unico assente lo squalificato Perotti.

Fonte: CdS