[Formazioni] Napoli/Roma: Gattuso per il turnover sceglie Milik e Politano

Gattuso prosegue con il turnover, saranno 4 i cambi rispetto alla squadra schierata a Bergamo (ieri la rifinitura al San Paolo, gli azzurri si ritroveranno stamattina all’hotel Palazzo Caracciolo per trascorrere le ore di vigilia del match). In porta gioca Meret con Ospina indisponibile (convocato il giovane Idasiak, altri assenti Allan e Llorente). In difesa torna Manolas, la sua prima partita dopo la ripresa: il difensore greco si era infortunato nella prima settimana di allenamenti e farà il ritorno tra i titolari proprio contro la sua ex squadra prendendo il posto di Maksimovic. Ringhio cambia anche due pedine in attacco, giocano dal primo minuto Callejon e Milik al posto di Politano e Mertens. Confermato Insigne a sinistra, pronto a uno spezzone di partita Lozano, il migliore a Bergamo, che dovrebbe poi partire titolare contro il Genoa. Da terzino sinistro ballottaggio Mario Rui e Hysaj con il portoghese più avanti. Chance anche per Ghoulam che potrebbe entrare a partita in corso.

Fonte: Il Mattino