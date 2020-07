Dries sta provando a convincere Calleti, ne parla aI “Il Mattino”. E su Osimhen…

Le parole di Dries Mertens sullo spagnolo

Callejon alla fine andrà via?

«Ci ho provato a convincerlo a restare. E ci sto provando ancora, non mi arrendo. Perdere un amico come lui mi dispiacerebbe ma anche rinunciare a un compagno di squadra e un professionista straordinario come è José non sarebbe semplice. Non lo so cosa succederà. C’è ancora tempo».

Sia pure per curiosità, ha dato uno sguardo alle prestazioni di Osimhen?

«Me ne hanno parlato benissimo i miei amici dello Charleroi dove ha giocato prima di andare in Francia, non so se verrà ma in ogni caso è proprio quel tipo di calciatore che serve a questo Napoli».Fonte: Il Mattino