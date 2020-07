Dries: “A vita come Vinicio e Pesaola? Forse. Record? Non me lo aspettavo”

Dries Mertens, intervistato da il Mattino, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

Ma resterà qui a fine carriera come hanno fatto Vinicio e Pesaola?

«Io ho due anni, forse anche un terzo. Ma il mio futuro è adesso, voglio dare il massimo, voglio ancora alzare il mio livello. E come me, la squadra. Quest’anno siamo in una posizione in classifica che non è la nostra, la colpa è nostra se siamo qui. Ma io voglio continuare a vincere».

Il record di gol è una cosa che l’ha fatta diventare leggenda.

«Quando sono arrivato, non ci avrei mai pensato di poter arrivare a 122 reti con questa maglia. Poi piano piano ti rendi conto che ti stai avvicinando a un record simile dici a te stesso certo, sarebbe bello. Io sono fiero di questo traguardo. Ora che ci sono arrivato e la cosa mi riempie di gioia, penso solo ai miei gol che devono servire per vincere qualcosa di importante. Se sono rimasto è perché il progetto è un progetto vincente. Ed è quello che volevo ci fosse».

Fonte: Il Mattino