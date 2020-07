Video – RIVIVI IL LIVE SERIE A – Napoli-Roma 2-1:la perla di Insigne

La perla di Lorenzo

96′ – Triplice fischio al San Paoli: Napoli-Roma 2-1.

93′ – Di Lorenzo resta a terra dopo uno scontro con Ibanez. Entra in campo lo staff medico azzurro.

90′ – Quattro minuti di recupero.

86′ – Ultimo cambio per il Napoli: Entra Elmas ed esce Fabian Ruiz.

85′ – GOAL ANNULLATO AL NAPOLI – Di Lorenzo di testa sfrutta il cross di Mertens, ma l’ex Empoli era in evidente offside.

84′ – OCCASIONE NAPOLI – Mertens lascia partire un diagonale di collo esterno sinistro sul secondo palo respinto da Pau Lopez in volo.

82′ – GOOOOOOOOOL – Lorenzo Insigne riporta gli azzurri in vantaggio, il capitano converge dalla sinistra e calcia a giro col destro segnando una rete meravigliosa.

80′ – Ammonito Cristante.

79′ – OCCASIONE NAPOLI – Mario Rui riceve palla da Fabian Ruiz dal vertice dell’area piccola calcia a botta sicura centrando in pieno Pau Lopez.

76′ – Terzo cambio per la Roma: Entra Cristante ed esce Pellegrini.

76′ – OCCASIONE NAPOLI – Zielinski dai 20 metri cerca gloria personale con un sinistro a incrociare ma la sfera esce di poco a lato.

75′ – Ammonito Veretout per un fallo su Mertens.

71′ – Mertens calcia col destro dall’interno dell’area trovando l’opposizione di Fazio, il belga chiede il fallo di mano ma Rocchi lascia giocare.

70′ – Altro doppio cambio per il Napoli: Entrano Lozano e Lobotka ed escono Callejon e Demme. Il 7 azzurro scuote il capo al momento della sostituzione.

69′ – Mkhitaryan calcia da 30 metri col destro ma Meret blocca la sfera.

66′ – Secondo cambio per la Roma: Entra Zaniolo ed esce Kluivert.

65′ – Ammonito Mancini per un intervento su Insigne.

63′ – Doppio cambio per il Napoli: Entrano Mertens e Maksimovic ed escono Milik e Manolas.

60′ – PAREGGIO ROMA – Mkhitaryan a seguito di un contropiede arriva al limite e incrocia col destro insaccando nell’angolino alla destra di Meret.

58′ – OCCASIONE NAPOLI – Fabian Ruiz dal centro sinistra lascia partire un destro a giro indirizzato verso il sette, ma la conclusione dello spagnolo termina a lato non di molto.

57′ – OCCASIONE NAPOLI – Zielinski si presenta in area da posizione leggermente defilata e incrocia col destro trovando Pau Lopez pronto alla parata bassa.

55′ – GOOOOOOOOOL – Jose Maria Callejon sblocca il punteggio in spaccata anticipando i centrali giallorossi sul cross di Mario Rui.

53′ – Imbucata di Insigne per il taglio in area di Zielinski, ma Fazio chiude bene e allontana.

48′ – Ammonito Koulibaly per un’entrata in ritardo su Mkhitaryan.

47′ – OCCASIONE NAPOLI – Lorenzo Insigne lascia partire dalla sinistra un cross a rientrare col destro che Pau Lopez smanaccia in corner.

46′ – Inizia la ripresa al San Paolo.

47′ – Duplice fischio al San Paolo: Napoli-Roma 0-0.

45′ – Due minuti di recupero.

44′ – Fabian porta palla fino alla trequarti e serve Zielinski che dal limite lascia partire un missile che però termina altissimo.

43′ – Mario Rui lascia partire un cross molto teso sul secondo palo sugli sviluppi di un corner, Manolas in estirada manca l’impatto con la sfera di pochissimo.

42′ – OCCASIONE ROMA – Sul capovolgimento di fronte Spinazzola serve al limite dell’area piccola Pellegrini che si divora il vantaggio colpendo malissimo la sfera.

41′ – OCCASIONE NAPOLI – Milik controlla in area e incrocia col mancino trovando però pronto Pau Lopez alla respinta.

37′ – OCCASIONE NAPOLI – Demme cerca la soluzione di potenza ma la sfera termina a lato di poco.

33′ – TRAVERSA NAPOLI – Milik sovrasta tutti in area colpendo la traversa, sulla ribattuta Callejon non riesce a segnare nell’area piccola mandando la sfera alta.

30′ – Primo cambio per la Roma: Esce Smalling ed entra Fazio.

28′ – Insigne serve al limite Callejon che con lo stop a seguire supera il diretto marcatore, ma lo spagnolo tocca la sfera una volta di troppo e calcia male.

25′ – Dzeko reclama per un calcio di rigore dopo un contatto con Manolas. Ma il bosniaco si lascia cadere platealmente appena toccato dall’ex compagno di squadra. Rocchi lascia giocare.

23′ – OCCASIONE ROMA – Pellegrini riceve palla sulla trequarti e arrivato al limite calcia col destro mandando la sfera a lato di un soffio dopo la deviazione id Manolas.

19′ – Mkhitaryan calcia al volo col mancino colpendo non benissimo la sfera che si impenna ma Koulibaly di testa allontana.

14′ – OCCASIONE NAPOLI – Zielinski scatta sul filo del fuorigioco ed entra in area ma non riesce a superare Pau Lopez col sombrero.

12′ – OCCASIONE NAPOLI – Fabian Ruiz scambia con Callejon e si presenta in area superando Smalling con una magia, ma il suo tiro col destro viene respinto da Pau Lopez in corner.

9′ – Ammonito Pellegrini per un intervento in ritardo su Mario Rui.

7′ – Ammonito Demme per un’entrata in ritardo su Mkhitaryan. Il regista di Gattuso era diffidato, motivo per cui salterà la prossima sfida contro il Genoa a Marassi.

3′ – Napoli in possesso palla, mentre la Roma chiude gli spazi e riparte.

1′ – Calcio d’inizio al San Paolo.

Formazione Roma

Formazione azzurra

La Roma verso i l San Paolo

Arbitro: Rocchi; Ass1: Alassio; Ass2: Tegoni; IV: Manganiello; VAR: Mazzoleni; AVAR: Longo

Questa sera alle ore 21,45 allo stadio San Paolo, si giocherà il Derby del Sole, Napoli-Roma, sfida valevole per la trentesima giornata. Gli azzurri hanno voglia di riscatto dopo la sconfitta di Bergamo, perciò punteranno sul match casalingo per ritornare ai tre punti. I giallorossi vogliono dimenticare le brutte sconfitte contro Milan e Udinese. Ilnapolionline.com vi terrà aggiornato in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio San Paolo, Alessandro Sacco