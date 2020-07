Cosa non ha funzionato con Ancelotti, ne parla Mertens

Mertens a Il Mattino parla della gestione Ancelotti, su cosa non ha funzionato nei primi mesi della stagione e dalla notte dell’ammutinamento.

Cosa non ha funzionato con Ancelotti? «Non lo so. Più cose. Ma non era solo Ancelotti. Ci siamo messi in situazioni in cui ci siamo fatti male da soli. Cose che non dobbiamo più fare. Ma conquistare la coppa Italia ci ha dato la carica e la forza per ripartire e per metterci alle spalle tutto».

Cosa è successo la notte della gara con il Salisburgo? «È passato, dobbiamo andare avanti. È stato un periodo in cui tante persone hanno sbagliato. Ma dobbiamo pensare a quello che ci aspetta adesso perché la strada intrapresa è quella vincente. Certi errori ti rendono più forte, è vero, ma quello che ti fa più forte è vincere. Per questo dico che la coppa Italia è un momento chiave per tutti».

Cosa avete imparato da quegli sbagli? «Che quando succede qualcosa bisogna stare insieme, parlare tra di noi, essere chiari su tutto e con tutti il prima possibile. Non abbiamo dimenticato quello che è stato fatto e da lì è rinato il Napoli».

Fonte: Il Mattino