Chiariello: “Il Napoli ha già salutato la Champions, in 9 partite non c’è corsa”

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, Umberto Chiariello: “La Lazio ha un ultimo ostacolo altissimo da superare: il Milan con Ibra che torna. Sono rimasti però senza attaccanti: né Immobile, né Caicedo sono disponibili. Correa non è una punta centrale, ma dovranno adattarsi. Se la Lazio non riesce a battere il Milan, la Juventus ne approfitta e il Torino non è un vero ostacolo al momento. Il Napoli ha già salutato la Champions, in 9 partite non c’è corsa: speriamo resti qualche motivo di interesse in questo campionato. Oggi tifiamo per tutte le squadre che possono tenere vivo il campionato“.

Fonte: Radio Punto Nuovo