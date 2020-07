Chi è, e che meriti ha Gattuso, le parole di Dries

L’arrivo a Napoli di Gattuso, ha avuto un toccasana per la squadra, il bomber Dries Mertens ne ha parlato ai microfoni de “il Mattino”, soprattutto in una stagione non facile.

Che meriti ha avuto Gattuso in questa rinascita? «Abbiamo passato un brutto momento, per scelte strane e lui è arrivato e ha messo tutto in ordine. Con la sua idea di calcio, con la sua idea di palleggio, con il suo lavoro».

Che allenatore è? «In qualche momento abbiamo creduto poco in noi e non deve più succedere. Lui ha voglia di spiegare le cose ed è fortunato perché noi siamo un gruppo che ha voglia proprio di questo: di ascoltare. Ci chiede ogni giorno il 120 per cento, non dà tregua. Ed è bello che ce lo chieda ed è altrettanto bello che noi lo accontentiamo. Con entusiasmo. Ed è questa la magia che c’è tra la squadra e il suo allenatore».

Fonte: Il Mattino