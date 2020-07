C’è un’offerta ufficiale per Cavani, se la Roma cambia proprietà

Un futuro in Italia per Edinson Cavani? L’ex attaccante del Napoli è stato più volte accostato alla Roma in queste settimane. E le voci cominciano a diventare qualcosa di più concreto. «C’è un’offerta ufficiale per Cavani. Mi hanno contattato per inviare una proposta formale al fratello-agente Walter Guglielmone. E se quel gruppo acquisisce definitivamente la Roma, vogliono Edinson in squadra» le parole di Gaston Fernandez, intermediario nella eventuale trattativa.

Il gruppo a cui fa riferimento sarebbe un pool di imprenditori americani interessati all’acquisto del club giallorosso per cui Cavani dovrebbe essere il biglietto da visita. «Tutto dipenderà dal fatto di riuscire o meno a prendersi la Roma – ha detto Fernandez al quotidiano Ovacion – perché anche se ci sono molte trattative avanzate, non è facile acquistare un club di quel prestigio oggi. Ci sono molte cose da tenere a mente, ma una delle sue priorità, se l’attività diventa concreta, è quella di prendere Cavani. Sapevano che sono un uomo vicino a Edi e che gli parlo di altre cose perché il suo rappresentante rimane il fratello Walter ma mi hanno chiamato. Mi hanno detto di sondare questa possibilità, mi sono assicurato che fosse qualcosa di serio e così l’ho girato a loro». Fonte: Il Mattino