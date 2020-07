CALCIO FEMMINILE – A. Sikora: “La Juventus è una grande famiglia”

Il capitano della nazionale polacca ed ora ex centrocampista della Juventus, Aleksandra Sikora saluta il club bianconero allenata da mister Rita Guarino. “Conservo veramente dei bellissimi ricordi, ogni giorno ero grata di far parte di questa meravigliosa squadra. Ho imparato molto, appreso molte cose e ho anche incontrato persone stupende. Non solo nell’ambiente calcistico, ma anche all’esterno. La Juve è stata una grande famiglia. Il futuro? Continuerò la mia avventura nel campionato norvegese Toppserien, il club dove giocherò si chiama Klepp Elite. Ci tengo moltissimo a ringraziare la Juventus e tutte le persone che ne fanno parte per questa fantastica avventura che ho vissuto”.

Fonte: tuttojuventus.com