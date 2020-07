V. De Luca: “Per il San Paolo pronti 1,2 milioni. Ad Adl gli brilleranno gli occhi”

Nel corso di un’iniziativa del Coni e dell’Ussi, è intervenuto il presidente della Regione Vincenzo De Luca dove fa il punto della situazione sulla struttura napoletana. “Dopo aver immesso 22 milioni per il rifacimento dello stadio San Paolo, nel periodo delle Universiadi, siamo pronti ad immettere ben 1,2 milioni per la copertura della struttura. Ad AdL gli brilleranno gli occhi, ma bisognerà trovare i tempi e i modi per l’intervento di massa di sicurezza. Una rimozione non efficiente ci potrebbe costare molto di più dal punto di vista economico”.

Fonte: Gazzetta dello Sport