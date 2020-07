Türkcan: “Under? Non c’è solo il Napoli su di lui”

«Non c’è solo il Napoli su di lui, ma non farò qui i nomi delle squadre che lo cercano. Posso solo dire che sono tutti club di altissimo livello in Europa a interessarsi a lui». Ai microfoni di NTV Sport ha parlato così Mirsad Türkcan, membro dell’entourage che si occupa degli affari di Cengiz Under, il turco della Roma che piace anche al club di De Laurentiis.

La squadra di Gattuso resta tra le principali pretendenti, ma può ancora succedere tutto. «Il suo obiettivo ora è avere la maggiore continuità possibile e dare una mano alla sua Roma nelle gare che restano di questa stagione» – ha continuato Türkcan – «Alla fine dell’anno, poi, faremo le scelte migliori per il calciatore». Fonte: Il Mattino