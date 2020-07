Il giornalista Sky,Massimo Ugolini , fa il punto della situazione in casa Napoli in vista della sfida contro la Roma di domani sera:

” Sarà una sfida importante più per dare riscatto dopo la sconfitta contro l’Atalanta.Infatti se il Napoli battesse i giallorossi li raggiungerebbe in classifica.Il mister farà dei cambi di formazione. Vedremo due ex , con Manolas che torna titolare e Mario Rui sulla sinistra .In avanti spazio a Milik e Callejon.Insigne dovrebbe partire dal primo minuto”.