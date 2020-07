UFFICIALE – Confermata Castel di Sangro come sede del ritiro del Napoli femminile

Il Napoli Femminile torna a Castel di Sangro. Sarà nuovamente la località abruzzese, diventata di gran moda, ad ospitare le azzurre per la preparazione precampionato. L’albergo che ospiterà il consueto romitaggio sarà il Don Luis, che già nella passata stagione è stato scelto da club del presidente Carlino per la qualità delle sue strutture e la vicinanza agli impianti sportivi, compreso lo stadio Teofilo Patini. Il ritiro a del Napoli Femminile nella sede portafortuna di Castel di Sangro si svolgerà dal 12 al 27 luglio, poi le ragazze torneranno a Napoli per la presentazione alla città e per ultimare la preparazione alla Schiana Arena, che ospiterà gli allenamenti del Napoli Femminile nella stagione 2020/2021 che scatterà ufficialmente il 22 agosto e vedrà il Napoli Femminile disputare le gare casalinghe al “Caduti di Brema”.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile