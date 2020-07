TV LUNA – Risolto tutto con Osimhen, compreso i diritti d’immagine. Il Lille apre ad Ounas

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante il programma “Radio Gol”, è intervenuto il collega di Tv Luna Carlo Alvino sulle ultime della squadra azzurra. “Gattuso è entrato nella testa dei calciatori a gamba tesa, perchè a Bergamo i giocatori sono apparsi non attenti nei primi minuti della ripresa e questo al mister non è piaciuto. Domani il Napoli vuole vincere la partita contro la Roma, per vendicare la sconfitta di Bergamo. Formazione? Sicuro Meret, probabile in difesa Manolas, mentre in attacco Milik e Callejon. Su Osimhen, c’è accordo su tutto, diritti d’immagine compreso. Ogni ora si sta lavorando con il Lille per inserire Ounas e sembra che possa essere accettato, quindi ci siamo. Gabriel? E’ un affare che è slegata da Osimhen”.

La Redazione