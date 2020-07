Tutti gli indizi portano Koulibaly lontano da Napoli. Affondo di Giuntoli alla Roma per Under

Giuntoli va di fretta: il caos societario nella Roma non aiuta nella trattativa per Under, che già era nel mirino del Napoli prima di mettere la mani su Ounas. Ma è chiaro che il ds azzurro sta preparando il terreno per l’affondo. Un po’ frenata l’opzione Boga, anche perché come sempre il Sassuolo tiene alto il prezzo dei suoi gioielli. Boga è un pallino di Gattuso, che pretende lì davanti un gioco che né Politano né altri riescono a dare ancora. Attenzione a Gabriel, altro nome indicato da Ringhio, sempre di proprietà del Lille. In questo caso, sono diverse le valutazioni da fare: la prima legata al fatto che, con Osimhen, non sarebbe libero lo slot da extracomunitario, la seconda è che Koulibaly non è stato ancora ceduto. Chiaro, Atletico Madrid ed Everton sono nettamente in pole position e De Laurentiis non ha fretta di vendere. Ma alla fine tutti gli indizi danno in partenza il senegalese. Il patron valuta Koulibaly 100 milioni ed è sicuro che alla fine, magari anche il Manchester City arriveranno alla cifra richiesta. Fonte: Il Mattino