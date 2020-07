Tempestilli: “Napoli-Roma? La Roma ha subito un contraccolpo in queste ultime due partite”

Antonio Tempestilli, ex Roma , a ‘Punto Nuovo Sport Show’: “Ognuno deve riconoscere i propri limiti. Fonseca è competente e serio, è un momento particolare, ma ha tutti i mezzi ed i giocatori giusti per superare questo momento. È ovvio che l’obiettivo della Roma era centrare la Champions League, non è ancora detto che non ce la farà. Fonseca, al di là del risultato finale, è una persona per bene e molto preparato, gli auguro di vincere qualcosa di importante e lasciare il segno. Parole di Bruno? Ogni epoca ha la sua storia. È evidente che oggi si tutelano gli attaccanti, hanno maggiori spazi, ci sono altri tipi di giocatori. Pasquale è un caro amico, ci sentiamo ancora oggi, nelle sue cose è sempre esagerato (ride, ndr). Per chi lo conosce, è veramente un ragazzo adorabile. Napoli-Roma? La Roma ha subito un contraccolpo in queste ultime due partite, ma è una squadra che crea difficoltà“.

Fonte: Radio Punto Nuovo