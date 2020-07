Serie A al 45′ – Sassuolo-Lecce: Lucioni risponde a Caputo

Ore 19:30

Sassuolo-Lecce 1-1 Caputo (S) 6′, Lucioni (L) 27′

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos, Bourabia, Locatelli, Traore, Boga, Berardi, Caputo. A disposizione: Pegolo, Aurelio, Chiriches, Defrel, Djuricic, Ghion, Haraslin, Magnanelli, Magnani, Peluso, Raspadori, Toljan. Allenatore: De Zerbi.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel, Donati, Lucioni, Paz, Calderoni, Petriccione, Tachtsidis, Barak, Shakhov, Farias, Babacar. A disposizione: Vigorio, Sava, Colella, Falco, Mancosu, Maselli, Monterisi, Radicchio, Rimoli, Rispoli, Saponara, Vera. Allenatore: Liverani.

Arbitro: Massa.

Ammoniti: Babacar (L) 22′, Caputo (S) 32′, Petriccione (L) 34′.

Note: recupero p.t. 2′.

Primo tempo. La sfida si sblocca al 6′ Ciccio Caputo sblocca il punteggio con un pallonetto su Gabriel dopo essere scattato sul filo del fuorigioco sul lancio di Locatelli, al 17′ Ferrari dall’interno dell’area colpisce di testa ma Gabirel si supera in tuffo. Al 27′ arriva la replica giallorossa con Lucioni che servito da Calderoni sbuca alle spalle di tutti e batte Consigli per l’1-1, nel finale di tempo nessuna delle due squadre riesce a portarsi in vantaggio così al duplice fischio si va a riposo in parità.