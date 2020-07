SERIE A – Juventus-Torino 4-1, anche oggi a segno la coppia Dybala-Cr7

Dalla finale di Coppa Italia, dove la Juventus non ha segnato, i bianconeri hanno trovato la continuità in zona gol. Nella prima frazione pronti-via Dybala supera un paio di avversari e batte con un pallonetto Sirigu. Il Torino non riesce a reagire e subisce la rete su ripartenza, assist di Cristiano Ronaldo e Cuadrado con un diagonale realizza il 2-0. I granata però non si arrendono e accorciano le distanze con Belotti su rigore, penalty assegnato dal VAR che aiuta Maresca. Nella ripresa la squadra di Longo parte più convinta e va al pareggio, ma Verdi era in fuorigioco. La Juventus però riprende a giocare e segna con Cr7 su punizione, la prima da quando gioca in Italia. Nel finale cross di Douglas Costa e Djidji la mette alle spalle di Sirigu. Nel finale il portiere granata fa un miracolo sull’esterno brasiliano. La nota stonata in casa juventina sono le due squalifiche per De Light e Dybala, con il giallo salteranno la sfida di San Siro contro il Milan. I rossoneri stasera tenteranno la frenata alla seconda della classifica la Lazio.

JUVENTUS-TORINO 4-1 LIVE

3′ Dybala (J), 29′ Cuadrado (J), 45’+6′ rig. Belotti (T), 61′ Ronaldo (J), 86′ aut. Djidji (T)

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic (49′ Matuidi), Rabiot; Bernardeschi (55′ Douglas Costa), Dybala (80′ Higuain), Ronaldo. All Sarri

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer (84′ Djidji); De Silvestri (80′ Edera), Meité, Lukic, Ola Aina (84′ Ansaldi); Verdi (68′ Millico), Belotti, Berenguer. All. Longo



Ammoniti: Bonucci (J), Pjanic (J), De Ligt (J), Izzo (T), Ola Aina (T), Dybala (J)

Note: Recupero: 5′ p.t.; 4′ s.t.

A cura di Alessandro Sacco