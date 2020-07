La Serie A ha scelto l’advisor: Sarà la banca d’affari Lazard

La Lega di A sceglie Lazard come advisor

– Sarà la banca d’affari Lazard ad affiancare la serie come advisor finanziario nelle varie trattative che coinvolgono alcuni fondi di private equity, interessati a entrare con una quota di minoranza nell’azionariato di una media company che poi gestirebbe i diritti tv. E’ il presidente Dal Pino a portare avanti i discorsi che, per il momento, coinvolgono Cvc, Bain, Adventi e Cinven. Intanto, come spiegato dal Corriere dello Sport-Stadio, si avvicina l’accordo per cambiare l’orario delle finestre delle partite, anticipando quella serale dalle 21.45 alle 21. Non è da escludere che il via libera possa arrivare già oggi, qualora l’Aic confermi la sua disponibilità. Fonte: CdS