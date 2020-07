Paulo Fonseca in conferenza stampa: “Napoli più forte rispetto alla partita dell’andata. Domani in campo Dzkeo”

La Roma ha voglia di rivalsa dopo la sconfitta interna contro l’Udinese e domani andrà a far visita al Napoli allo stadio San Paolo. Il tecnico Paulo Fonseca analizza il momento della squadra in vista del match contro gli azzurri.

Perez e Mkhitaryan sono più avanti nelle gerarchie degli esterni? “Vediamo domani. Penso sia chiaro che Dzeko giocherà. Penso che Miki sia una forte opzione, vediamo come sta Carles, penso abbia giocato bene, ha corso molto. Vediamo come sta fisicamente, abbiamo giocato solo due giorni fa. Sono opzioni”.

La squadra ha messo di giocare dopo le voci sul passaggio di proprietà. C’è relazione? “Per me no, nessuna relazione”.

Prima dell’Udinese aveva detto che la partita più importante era quella, cambiando però 8 uomini dicendo che doveva pensare anche al Napoli. “Ho cambiato con giocatori della Roma, non ho messo giocatori che non hanno mai giocato. Ho fiducia in tutti loro. Come ho detto, l’allenatore non può pensare solo alla partita successiva, come ho spiegato ho pensato al Napoli. Ma ho cambiato perché ho fiducia”.

In questo momento di difficoltà cosa si sente di dire ai tifosi? “Che dobbiamo lavorare. Non è un momento di pensare che sia finito tutto, dobbiamo lavorare. Ho sempre sentito il supporto dei tifosi, è normale non essere soddisfatti dopo queste due partite. Quello che dobbiamo fare è giocare per vincere, giocare con cattiveria per i nostri tifosi”.

Sarà un Napoli molto diverso, che differenze ci sono con quello di Ancelotti? “È una squadra con più fiducia, diversa da quella che abbiamo affrontato qui. Sta bene, sta giocando bene, hanno perso quest’ultima partita contro l’Atalanta. Mi aspetto una squadra forte, con voglia di vincere”.

Fonte: vocegiallorossa.it