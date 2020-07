Osimhen, dalla Premier League al Napoli. Il merito appartiene a tre persone

Il Napoli e Osimhen, sono sempre più vicini al fatidico sì. L’arrivo nella città partenopea è stato fondamentale per il bomber nigeriano, visto che in un primo momento era tentato dalle sirene della Premier League. Alcuni suoi compagni di nazionale gli avevano detto che in Italia c’è il problema del razzismo, ma grazie a Gattuso, Giuntoli e De Laurentiis, sono riusciti a far cambiare idea. Nei prossimi giorni si attenderà la risposta del calciatore del Lille, poi si limeranno gli ultimi dettagli e se tutto va nel migliore dei modi, entro dieci giorni si svolgeranno le visite mediche.

Fonte: Marco Giordano calciomercato.it