Nove esami, nove test per giocarsela a Barcellona

La brace nello sguardo. L’ha accesa Rino sia subito dopo la partita con l’Atalanta, sia ieri al rientro al centro sportivo di Castel Volturno: porta chiusa dello spogliatoio dello stadio e tutti in silenzio ad ascoltare il tecnico, giovedì; e poi ripassata di concetti in sede, a due giorni dalla prossima partita.

Con la Roma, domenica al San Paolo: il primo di nove esami, di nove test che dovranno portare il Napoli con un’ottima pagella alla trasferta più prestigiosa della stagione, in programma al Camp Nou con il Barça tra il 7 e l’8 agosto. Prima di allora, gli azzurri dovranno lavorare e soprattutto migliorare gli aspetti che a Gattuso non vanno giù, e dunque innanzitutto l’atteggiamento.

Fonte: CdS.