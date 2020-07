Ne sono certi, vestirà la maglia bianconera: addio Milik

Milik è molto vicino alla Juventus. O almeno che questa sia la verità ne sono certi dalle parti di Castel Volturno. Dunque, c’è attesa per quando Paratici formalizzerà l’offerta. I segnali che sono arrivati alla Continassa tramite l’entourage del polacco fissano in 45 milioni di euro il prezzo per la cessione. Ma è solo una base di partenza. De Laurentiis non direbbe di no se nell’operazione venisse inserito Bernardeschi, ma fino ad adesso sono solo voci perché non c’è nulla di fatto. Altri due con la valigia: Allan e Llorente.

Fonte: Il Mattino