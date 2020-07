Di Bello arbitrerà Napoli-Roma: Terza volta al San Paolo

Marco Di Bello, sarà lui l’arbitro presente domani sera a Fuorigrotta per chiudere la 30a giornata di Serie A con Napoli-Roma. Il fischietto pugliese, classe 1981, sarà accompagnato dagli assistenti Alassio e Tegoni, da Manganiello VI uomo e poi da Mazzoleni al Var.

Sarà la terza volta per Di Bello al San Paolo quest’anno. L’arbitro di Brindisi ha diretto gli azzurri in due precedenti stagionali, entrambi da dimenticare: la sconfitta contro il Cagliari (0-1) dello scorso settembre e quella contro il Parma (1-2) di dicembre che fu l’esordio ufficiale in panchina per Gennaro Gattuso con gli azzurri. Tre volte ha incrociato invece la Roma quest’anno: due vittorie e un ko per i giallorossi. Fonte: Il Mattino