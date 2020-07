Napoli-Osimhen e Gabriel, il Lille è “costretto” a dire di sì

Il Napoli è sempre in attesa della risposta di Osimhen, dopo i tre giorni di visita nella città partenopea, Capri compresa. Il giocatore è rimasto incantato dalle bellezze dei luoghi e dal calore dei tifosi, ma non si è ancora espresso. La sensazione è che la sua risposta arriverà a breve. Con il Lille non ci dovrebbero essere problemi, visto che tra l’altro è costretto dare all’erario in Francia tra i 150 e i 160 milioni. Osimhen potrebbe incassare 50 milioni, comprendendo se è necessario Ounas, più Gabriel. Quest’ultimo però arriverebbe solo in caso di Koulibaly, quindi slegato dal gigante nigeriano. Per Osimhen c’è solo da attendere e poi affondare il colpo.

Fonte: Fabio Mandarini CdS