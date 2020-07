N. Ceccarini: “Pronti cinque rinnovi, compreso Hysaj, in casa Napoli”

Nel classico editoriale del sabato su Tmw, Nicolò Ceccarini, esperto di mercato, fa il punto della situazione sulle strategie della società partenopea. “Il Napoli ha diversi casi da risolvere, dall’affare Osmhen dove sembra davvero in discesa, con il giocatore e in parte con il Lille, alle cessioni, vedi le vicende Milik e Allan e infine i rinnovi. Dopo Mertens, sono pronti per lo meno cinque rinnovi. Sono in dirittura d’arrivo quelli di: Zielinski, Maksimovic, Mario Rui, Di Lorenzo e non si esclude anche Hysaj, giocatore diventato titolare nello scacchiere di Gattuso”.

La Redazione