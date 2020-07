Francesco Montervino,ex capitano del Napoli, commenta cosi la prestazione di MIlik e parla del suo futuro:

“Non ho visto un Milik determinato quando è entrato.Uno dei motivi potrebbe essere l’arrivo in città di un nuovo attaccante.Magari al gruppo non ha fatto alcun effetto ma in lui può essere passato qualcosa in testa che lo abbia fatto pensare o comunque demotivare”