Marco Marsilio (pres. Regione Abruzzo): “I tifosi? Dipende dalla pandemia. Vicini all’accordo pluriennale”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione “Radio Gol”, condotto da Marcello Calvano, è intervenuto il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. “Lunedì è un giorno importante, perchè parleremo con la Giunta Comunale del ritiro di Castel di Sangro, in linea di massima c’è l’accordo, poi in un paio di giorni dovrebbe arrivare l’ufficialità. Siamo vicini ad un accordo pluriennale, anche se non è top di spot (ride n.d.r) e non è una soluzione di ripiego. Il Trentino Marketing? E’ una questione che deve cercare di risolvere il club azzurro con Dimaro-Folgarida. Noi come Abruzzo siamo stati ad aprire a livello di strutture, abbiamo uno stadio da 7 mila posti, perciò ad oggi non ci sarebbero problemi. Sui tifosi, è chiaro che dipende dalla pandemia e dalla curva dei contagi. Dovesse restare così, è prevista animazione, feste di piazze e tanta gente, altrimenti ci sarebbero restrizioni da protocollo”.

La Redazione