Lorenzo Insigne: “Ancelotti? Grande solo con i campioni e non bacchettava la squadra”

Il Napoli ha perso giovedì a Bergamo contro l’Atalanta, partita che ha dato alcuni segnali positivi, ma al tempo stesso l’amarezza di aver preso gol ad inizio ripresa. Il capitano degli azzurri Lorenzo Insigne analizza la sfida contro gli orobici, ma ritorna sulla stagione attuale. “Ammetto che non è stata la mia miglior partita, ma come tutta la squadra. Si è “pagato”, forse la stanchezza di aver disputato le partite precedenti, ora 15 punti dall’Atalanta sono troppi, non erano nella miglior giornata, ma noi non ne abbiamo approfittato. Ad inizio stagione la squadra ha perso troppi punti e solo ora avevamo ripreso il ritmo in campionato”.

Capitano nella notte dell’ammutinamento, rifarebbe la stessa scelta? “Evidentemente no, ma adesso è anche inutile pensare a ciò che poteva essere e non è stato. Fu un errore, abbiamo pagato e per fortuna ci siamo ripresi».

Sulla gestione Ancelotti: “Non sono nessuno per giudicare Ancelotti, allenatore che ha vinto tutto e soprattutto quasi ovunque. Il mister è abituato a grandi campioni, io gli dicevo sempre che noi avevamo bisogno di essere messi sotto pressione, anche bacchettati se era il caso. Mi rendo conto che la mia è un’autocritica: siamo professionisti, dovremmo camminare da soli, ma noi forse in quel momento avevamo necessità di sentire il fiato sul collo. Gattuso? Esige tantissimo e ci motiva ogni secondo. Con lui mi sono sentito al centro del progetto, mi ha attribuito responsabilità e fiducia e il rapporto è autentico, spero di ripagarlo”.

Pensato di andar via? “Mai. Giocare nella propria città è il sogno di chiunque. Non dipende, certo, soltanto da me. Vediamo cosa dice De Laurentiis. Sono tranquillo, ho altri due anni di contratto. Non c’è un problema di questo tipo, se vuole sono qui. Tra noi c’è un confronto autentico e leale. Con qualche scontro, ma come è normale che sia”.

Fonte: Corriere della sera